Пятница, 11 Июля 2025 11:13

АрмИнфо. Адвокат и представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян предоставила разъяснения по поводу вопиющих нарушений прав экс-госминистра Арцаха, мецената Рубена Варданяна со стороны суда в Баку.

Правозащитник заявила, что следственные органы и суд проигнорировали все ходатайства обвиняемого, проведя одностороннее, заранее подготовленное расследование.

По ее словам, этим они грубо нарушили гарантии справедливого судебного разбирательства, в частности принцип равенства сторон и состязательности судебных разбирательств.

" Более того, судьи отказали Рубену в полном доступе к материалам дела, одновременно приобщив к ним фальсифицированные записи. Также были нарушены юрисдикционные гарантии: дело передали в военный трибунал, хотя Рубен - гражданское лицо и никогда не имел отношения к правоохранительным органам или службам безопасности.

В результате судебный процесс развивается по фундаментально несправедливому сценарию, при котором обвиняемый лишен реальной возможности оспорить обвинения или заявить о своей невиновности. В таких условиях само понятие справедливого судебного разбирательства сводится к фасаду, полностью лишенному содержания", - подчеркнула Саакян.

Полный список нарушений прав Рубена Варданяна можно прочитать по ссылке: https://freevardanyan.com/ru/fakty-kotorye-nelzya-ignorirovat-grubye-narusheniya-prav-rubena­vardanyana/ .

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.