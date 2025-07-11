Пятница, 11 Июля 2025 11:12

АрмИнфо. Интересы армянского народа едины. Об этом написал в своей статье вице- председатель Республиканской партии Армен Ашотян.

"Несмотря на мои естественные и неестественные, обоснованные и необоснованные, групповые и нынешние разногласия с Армянской Революционной Федерацией "Дашнакцутюн", я выражаю этой партии свою полную поддержку и солидарность в борьбе и в жизни, в тюрьме и на свободе", - написал политик.

Он отметил, что мечтает о том дне, когда стороны снова смогут позволить себе роскошь поспорить о консерватизме и социализме, оставаясь при этом верными национальному образу. "Фотография, которую я публикую, возможно, снова вызовет у кого-то недоумение.

Публикую её в связи с вопиющими репрессиями против АРФД. Не только в память о том, как в далёком прошлом мой покойный дедушка Ефрем пел песни "Дашнакцутюн", подрезая шелковицу во дворе. Не только потому, что у меня в "Дашнакцутюн" больше всего друзей после Республиканской партии. Не только с воспоминанием о том, что эту шляпу мне подарил в офисе РПА парень из "Дашнакцутюн", приехавший из-за границы. Не только потому, что РПА и АРФД - исключительные институциональные национальные силы. Но и потому, что у нас есть общее дело, у нас есть долг, у нас есть миссия, у нас есть Родина", - подчеркнул Армен Ашотян.

Вице-председатель добавил, что РПА, да и он сам настолько широки и устоялись, что давно вышли за рамки узкопартийной пропаганды. "Публикую это, потому что одна рука моет другую, а две руки - это уже лицо. Потому что боль, которая нас объединяет, сильнее, чем годы, амбиции и судьба, которые нас разделяют", - подчеркнул политик.

Напомним, что накануне АРФД в выступила с заявлением, в котором отметила 10 июля с раннего утра в разное время в домах членов АРФ "Дашнакцутюн" были проведены обыски, после чего последние были доставлены в Следственный комитет. Адвокаты, задействованные в проводимых процессах, сообщили, что в домах ни одного из задержанных не было обнаружено или изъято каких-либо незаконных предметов. "Несмотря на это, Следственный комитет представил в качестве вещественных доказательств, якобы подтверждающих подготовку к террористической деятельности, предметы, изъятые в ходе обысков, включая инвентарь для игры в страйкбол и футболку с символикой АРФ Дашнакцутюн", - говорилось в заявлении партии.

Позже стало известно, что в доме участника боевых действий (в 2016 и 2020гг, а также сентябрьских боёв 2022 года в Джермуке), в ходе обыска, проведённого без присутствия адвоката и без обеспечения законности следственных действий, была обнаружена одна граната. В заявлении говорится, что очевидно, что с её помощью невозможно осуществить те террористические действия, которые приписывают задержанному. В офисе в этой связи заявили, что действующая власть осуществляет политическое преследование против АРФ "Дашнакцутюн". "Об этом свидетельствуют не только сегодняшние действия, но и предшествовавшие им информационные атаки, а также политические заявления представителей власти о приостановлении деятельности АРФ "Дашнакцутюн" в Армении, последовавшие сразу после сегодняшних незаконных задержаний", - говорилось в заявлении.