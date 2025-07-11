|На форуме "Дети Содружества" в Беларуси прошел день Армении
|Дашнакцакан о преследованиях соратников: Пашинян пытается уничтожить все очаги сопротивления
|Idram и Alipay+ облегчают трансграничные QR-платежи в Армении, открывая Кавказ для пользователей цифровых кошельков со всего мира
|Управляющий причинил кондоминиуму ущерб в особо крупном размере - СК
|Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»
|Комиссия по защите прав адвокатов требует от Антикоррупционного комитета инициировать дело из-за воспрепятствования встреч адвокатов с их клиентами
|Эксперт: встреча в Абу-Даби, вопреки ожиданиям властей Армении, оказалась неудачной
|В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел брифинг по Конференции LLDC3
|У США новый военный атташе в Армении
|Политолог: необходимо, чтобы внешние игроки рассматривали оппозиционный лагерь Армении как надёжного партнёра
|Роберт Кочарян подал еще один иск против Алена Симоняна
|Представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ рассказала о вопиющих нарушениях прав Рубена Варданяна со стороны суда в Баку
|Армен Ашотян поддержал партию АРФД
|Президент Армении назначил послов в Оман и Иорданию
|Директор сети ресторанов "Ташир Пицца" арестован сроком на 1 месяц
|В Ереване вновь прокомментировали итоги встречи Пашинян-Алиев в Абу-Даби
|Госдеп: США поддерживают усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе
|МИД: Россия готова внести вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку
|АРФД обвиняет власти Армении в политических преследованиях
|Араик Арутюнян назначен советником президента Международной федерации тяжелой ат
|В Минобороны обсудили вопросы сотрудничества с НАТО
|Герой нашего времени: 14-лентий мальчик Арен Назарян, проведший 40 часов за рулем во время исхода арцахского населения, награжден премией "Горячее сердце 2025"
|В МИД Армении обвинили СМИ в искажении слов Мнацакана Сафаряна
|Плановые отключения электроэнергии 11 июля
|Политолог: главный посыл встречи в ОАЭ заключается в том, что война не возобновится, но и мира нет
|Армения и Иран подчеркивают важность шагов, направленных на мир и стабильность в регионе
|Патриарх Антиохийский: любая попытка нарушить внутреннее управление ААЦ является серьёзным нарушением религиозной свободы
|Баграт Галстанян: требую от компетентных органов публикации всего разговора
|СК: изъятая в ходе проведенных обысков граната является боевой, а два детонатора также являются боеприпасами
|Азербайджановед об экстерриториальном коридоре через Сюник: сколько раз "красная линия" может стать желтой или зеленой?
|МИД Армении представил итоги переговоров Алиев-Пашинян в Абу-Даби
|Новое здание Ереванского цирка, построенное ГК "Ташир", может быть конфисковано в пользу государства
|Генпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного оппозиционного депутата Саркисяна
|Кремль: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
|Омбудсмен Армении указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционеров
|СК Армении: По делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек
|Здание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи
|В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха
|"Треугольник" как точка пересечения: В Ереване отметят 100-летие великих мастеров - Генриха Маляна и Агаси Айвазяна
|Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис
|Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ "Дашнакцутюн"
|Конгрессмен Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении
|В домах членов АРФ "Дашнакцутюн" прошли обыски, есть задержанные
|Арам Амбарян вступился за бизнесмена Самвела Карапетяна
|БДИПЧ/ОБСЕ знает о противоречиях вокруг Армянской Церкви
|Армении и ЕС провели шестую встречу Комитета партнерства
|В Абу-Даби состоится встреча Пашиняна с Алиевым, в ходе которой будет обсуждаться мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Ереванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалей
|Президент ГК "Ташир" подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драм
|Глава МОНКС: развития арменоведения является одним из приоритетов правительства РА
|Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
|Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
|Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
|Премьер-министр РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
|МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору" быть не может
|Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
|Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
|Плановые отключения электроэнергии 10 июля
|С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
|Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
|Читать больше
АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил послов в Оман и Иорданию.
Так, согласно опубликованным на сайте главы государства документам, указом Хачатуряна Грачья Поладян назначен послом Армении в Омане (резиденция - Маскат).
Другим указом Хачатуряна Арсен Аракелян назначен послом Армении в Кувейте (резиденция Эль-Кувейт).
|На форуме "Дети Содружества" в Беларуси прошел день Армении
|Дашнакцакан о преследованиях соратников: Пашинян пытается уничтожить все очаги сопротивления
|Idram и Alipay+ облегчают трансграничные QR-платежи в Армении, открывая Кавказ для пользователей цифровых кошельков со всего мира
|Управляющий причинил кондоминиуму ущерб в особо крупном размере - СК
|Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»
|Комиссия по защите прав адвокатов требует от Антикоррупционного комитета инициировать дело из-за воспрепятствования встреч адвокатов с их клиентами
|Эксперт: встреча в Абу-Даби, вопреки ожиданиям властей Армении, оказалась неудачной
|В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел брифинг по Конференции LLDC3
|У США новый военный атташе в Армении
|Политолог: необходимо, чтобы внешние игроки рассматривали оппозиционный лагерь Армении как надёжного партнёра
|Роберт Кочарян подал еще один иск против Алена Симоняна
|Представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ рассказала о вопиющих нарушениях прав Рубена Варданяна со стороны суда в Баку
|Армен Ашотян поддержал партию АРФД
|Президент Армении назначил послов в Оман и Иорданию
|Директор сети ресторанов "Ташир Пицца" арестован сроком на 1 месяц
|В Ереване вновь прокомментировали итоги встречи Пашинян-Алиев в Абу-Даби
|Госдеп: США поддерживают усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе
|МИД: Россия готова внести вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку
|АРФД обвиняет власти Армении в политических преследованиях
|Араик Арутюнян назначен советником президента Международной федерации тяжелой ат
|В Минобороны обсудили вопросы сотрудничества с НАТО
|Герой нашего времени: 14-лентий мальчик Арен Назарян, проведший 40 часов за рулем во время исхода арцахского населения, награжден премией "Горячее сердце 2025"
|В МИД Армении обвинили СМИ в искажении слов Мнацакана Сафаряна
|Плановые отключения электроэнергии 11 июля
|Политолог: главный посыл встречи в ОАЭ заключается в том, что война не возобновится, но и мира нет
|Армения и Иран подчеркивают важность шагов, направленных на мир и стабильность в регионе
|Патриарх Антиохийский: любая попытка нарушить внутреннее управление ААЦ является серьёзным нарушением религиозной свободы
|Баграт Галстанян: требую от компетентных органов публикации всего разговора
|СК: изъятая в ходе проведенных обысков граната является боевой, а два детонатора также являются боеприпасами
|Азербайджановед об экстерриториальном коридоре через Сюник: сколько раз "красная линия" может стать желтой или зеленой?
|МИД Армении представил итоги переговоров Алиев-Пашинян в Абу-Даби
|Новое здание Ереванского цирка, построенное ГК "Ташир", может быть конфисковано в пользу государства
|Генпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного оппозиционного депутата Саркисяна
|Кремль: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
|Омбудсмен Армении указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционеров
|СК Армении: По делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек
|Здание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи
|В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха
|"Треугольник" как точка пересечения: В Ереване отметят 100-летие великих мастеров - Генриха Маляна и Агаси Айвазяна
|Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис
|Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ "Дашнакцутюн"
|Конгрессмен Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении
|В домах членов АРФ "Дашнакцутюн" прошли обыски, есть задержанные
|Арам Амбарян вступился за бизнесмена Самвела Карапетяна
|БДИПЧ/ОБСЕ знает о противоречиях вокруг Армянской Церкви
|Армении и ЕС провели шестую встречу Комитета партнерства
|В Абу-Даби состоится встреча Пашиняна с Алиевым, в ходе которой будет обсуждаться мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Ереванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалей
|Президент ГК "Ташир" подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драм
|Глава МОНКС: развития арменоведения является одним из приоритетов правительства РА
|Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
|Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
|Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
|Премьер-министр РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
|МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору" быть не может
|Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
|Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
|Плановые отключения электроэнергии 10 июля
|С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
|Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти