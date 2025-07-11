Пятница, 11 Июля 2025 10:58

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил послов в Оман и Иорданию.

Так, согласно опубликованным на сайте главы государства документам, указом Хачатуряна Грачья Поладян назначен послом Армении в Омане (резиденция - Маскат).

Другим указом Хачатуряна Арсен Аракелян назначен послом Армении в Кувейте (резиденция Эль-Кувейт).