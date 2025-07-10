Четверг, 10 Июля 2025 21:08

АрмИнфо. Сегодня с раннего утра в разное время в домах членов АРФ Дашнакцутюн были проведены обыски, после чего последние были доставлены в Следственный комитет. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по общественным связям Верховного органа АРФД.

Согласно источнику, адвокаты, задействованные в проводимых процессах, сообщили, что в домах ни одного из задержанных не было обнаружено или изъято каких-либо незаконных предметов.

"Несмотря на это, Следственный комитет представил в качестве вещественных доказательств, якобы подтверждающих подготовку к террористической деятельности, предметы, изъятые в ходе обысков, включая инвентарь для игры в страйкбол и футболку с символикой АРФ Дашнакцутюн", - говорится в заявлении.

Позже стало известно, что в доме участника боевых действий (в 2016 и 2020гг, а также сентябрьских боёв 2022 года в Джермуке), в ходе обыска, проведённого без присутствия адвоката и без обеспечения законности следственных действий, была обнаружена одна граната. В заявлении говорится, что очевидно, что с её помощью невозможно осуществить те террористические действия, которые приписывают задержанному.

В офисе в этой связи заявили, что действующая власть осуществляет политическое преследование против АРФ Дашнакцутюн. "Об этом свидетельствуют не только сегодняшние действия, но и предшествовавшие им информационные атаки, а также политические заявления представителей власти о приостановлении деятельности АРФ Дашнакцутюн в Армении, последовавшие сразу после сегодняшних незаконных задержаний", - говорится в заявлении.