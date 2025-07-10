Четверг, 10 Июля 2025 21:07

АрмИнфо. Президент Федерации тяжёлой атлетики Армении Араик Арутюнян назначен советником президента Международной федерации тяжёлой атлетики Мухаммеда Джалуда. Об этом говорится в сообщении Армянской федерации на официальной странице в Фейсбук.

"Впервые в истории Армения имеет представителя в Международной федерации тяжелой атлетики",- отмечено в заявлении.