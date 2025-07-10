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 Четверг, 10 Июля 2025 19:01
Алина Оганесян

Герой нашего времени: 14-лентий мальчик Арен Назарян, проведший 40 часов за рулем во время исхода арцахского населения, награжден премией "Горячее сердце 2025"

Герой нашего времени: 14-лентий мальчик Арен Назарян, проведший 40 часов за рулем во время исхода арцахского населения, награжден премией "Горячее сердце 2025"

АрмИнфо. Арен Назарян из Арцаха, который провел 40 часов за рулем во время насильственного перемещения всего арцахского населения, 10 июля был удостоен премии "Горячее сердце 2025" в Русском доме в Ереване.

Когда начался исход, Арену было всего 12 лет. Он рассказал, что научился водить машину в возрасте семи лет благодаря своему отцу. В тот трагический момент его старший брат, переволновавшийся из-за скопления большого количества машин, не смог продолжить вождение, и управление автомобилем взял на себя Арен, везя с собой бабушку и дедушку.

Арен Назарян стал одним из пяти международных лауреатов премии 2025 года, наряду с героями из Египта, Беларуси, Абхазии и Приднестровья. В ходе мероприятия Арен поделился, что сегодня для него примером героизма являются те, кто служит и стоит на защите Родины. Своим сверстникам арцахский герой пожелал верить в себя. В свою очередь сестра мальчика, Анна Назарян, рассказала в беседе с журналистами, что дорога была сложной, потому что некоторые люди так и не доехали до Еревана - они умирали по дороге. Она отметила, что дорога стала причиной большой боли и после этого жить очень сложно. При этом она вспоминает о силе брата, которую он в себе нашел, чтобы пройти этот тяжелый путь.

"Арен, понимая по сути, что нет другого выхода, сказал, что сам сядет за руль. Мы конечно испугались, но не стали об этом говорить, понимая, что это судьбоносная ситуация и нужно хоть как-то доехать. Мы ничего ему не говорили, чтобы он не отвлекался от дороги и не переживал. Он сделал все сам", - рассказала сестра Арена.

Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов отметил, что в те дни, когда все арцахское население было вынуждено покинуть свои дома, они доставляли гуманитарную помощь в Горис и стали свидетелями той самой дороги, по которой Арену пришлось ехать целых 40 часов. "Он два дня вел машину; представьте, какую ответственность он нес за жизнь своих родственников. Хотелось бы поблагодарить родителей, которые воспитали его таким образом. Он является примером настоящего армянского характера", - подчеркнул Фефилов.

Представитель Араратской Патриаршей Епархии Армянской Апостольской Церкви отец Шмавон в свою очередь напомнил, что в Евангелии написано

- нет большей любви, чем та, за которую ты готов пожертвовать жизнью. В этом ключе он обратил внимание, что шаг, на который пошел Арен, уже является самопожертвования.

"Если есть любовь, значит, все возможно. Даже маленький мальчик, который никогда не сидел за рулем, смог провести 40 часов на дороге в такое тяжелое время", - отметил он, подарив Арену молитвенник.

Священник также вспомнил о "Книге скорбных песнопений" Григора Нарекаци, где каждая молитва начинается со слов: "Слово к Богу из глубин сердца", отметив символичность того, что премия называется "Горячее сердце".

Содиректор российско-армянского центра гуманитарного реагирования Алексей Бутырский меж тем подчеркнул, что на Руси всегда почитали людей, совершающих героические поступки, неравнодушных к чужому горю и готовых прийти на помощь.  "Арен - ты настоящий защитник и герой нашего времени. Твой поступок является образцом мужества и героизма",

- подчеркнул Бутырский.

Премия "Горячее сердце" присуждается за готовность бескорыстно приходить на помощь и преодолевать трудности. Нагрудным знаком и символом "Горячее сердце" могут быть награждены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации. Инициатива проводится при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел и Министерства обороны, Следственного комитета и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Ранее премия уже присуждалась нескольким ребятам из Армении, среди которых впервые оказались Эдмон Кочарян, Эдик Каракешишян и Тигран Маркосян: в марте 2019 года эти мальчики спасли жизни людей, пострадавших в ДТП. А в 2021 году лауреатом премии стал 10-летний Армен Петросян из села Аргина, который также сумел спасти жизнь своему другу.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами. 

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