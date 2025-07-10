Четверг, 10 Июля 2025 17:49

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян выступила с заявлением, в котором обвинила СМИ в попытке исказить слова замглавы армянского внешнеполитического ведомства Мнацакана Сафаряна.

"Сегодня, отвечая на вопрос журналиста, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян подтвердил принципиальную позицию Армении по разблокировке региональных каналов. В своем выступлении заместитель министра неоднократно подчеркивал ключевые для Армении принципы, включая суверенитет, территориальную целостность и национальную юрисдикцию, которым должны соответствовать обсуждаемые предложения и решения, не оставляя места для недопонимания. Заместитель министра однозначно отверг термин и явление "контроля" со стороны третьей стороны", - заявила Бадалян.

По ее словам, несмотря на это, тема искажается в прессе и различными пользователями социальных платформ с целью распространения "ложных заголовков и создания беспочвенного шума на фоне переговоров в Абу-Даби" (лидеров Армении и Азербайджана - ред.).

"Мы еще раз подчеркиваем, что видение разблокировки каналов основано на вышеупомянутых основополагающих принципах, и призываем наших медиапартнеров воздержаться от публикаций и действий, намеренно искажающих действительность, в том числе от удаления публикаций, меняющих тему, опровержения и распространения данной публикации", - отметила Бадалян.

Ранее Сафарян в беседе с армянской службой "Радио Свобода" на уточнение, что допустимо ли для Армении передать функции по разблокированию дороги на аутсорсинг международной организации, ответил: "Да".

На уточнение, то есть, третья компания может, если стороны согласятся, осуществлять мониторинг этой дороги на основе взаимности. Сафарян заявил, что это возможно, если это полностью соответствует заявленным армянской стороной принципам.

На вопрос, может ли другая организация осуществлять контроль, Сафарян заявил, что "контроль" - неподходящее слово, поскольку в данном случае оно неприменимо. "Повторяю ещё раз: этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Если это соответствует этим принципам, то да, это возможно. Это вопрос для обсуждения, взаимность должна быть обеспечена", - добавил он.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.