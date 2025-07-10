Четверг, 10 Июля 2025 17:34

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 14, 15, 16, 17, 18 в 3-ем квартале;

в Армавирской области:

11:00-15:00 село Акналич полностью;

11:00-17:00 село Гая;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Аргаванд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично село Бюраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Армаш, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:00 частично село Овташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00- 14։30 частично село Ншаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Ринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00 -14:00 частично село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-14։00 жилые дома 32-39 в 3-ем квартале, ясли-детский сад “Цицернак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00 частично улицы 34, 35, 36, 37, 39 села Зовуни;

10:00-16:30 квартал “Коюхи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Гехи; община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван, ООО “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, “Вьяк”, “Эй Эл Ти”, “Арзни Груп”, “Лусима”, “Е/Г Арохчаран”, центр пластической хирургии и СПА “Арзни Эстетика”, зона отдыха, Ч/П “К. Погосян”, “А. Агаронян”, “Нарек 95”, собственники “М. Арутюнян”, “Нарек Аракелян”, “В. Манукян”, “В. Акобян”, “Коюхи”, кварталы “Мано”, “Санатория”, “Хачмерук”, “Геташен”, “Сарнаран”, “Герезманнер”, “Гюхапетаран”;

11։00-16։00 квартал “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Джрвеж;

11։00-17։00 квартал “Банаван”, завод “Феро”, Озонокян и прилегающие абоненты в селе Гарни; частично села Гарни, Вохчаберд; села Ацаван и Гегадир;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:30 улицы Прошяна, А. Ерката, Орбели Ехбайрнери, бАрекамутян, Еленовка, К. Банаки 35-50, Мясникяна, Наирян 11-87, Раздана 1-33, Шаумяна 33-37, Чаренца, Гегама, Азнавура и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан общины Севан; село Варсер полностью, национальный парк “Севан”, психиатричесая больница, ЗАО “Телеком Армения”, ООО “Ал Григ”, ЧП “К. Мовсисян”, “Г. Седракян”, насосная станция Варсера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 населенные пункты Цовинар, Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенные пункты Мадина, Лернакерт, частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Лорийской области:

10։00-13։00 и 13։30-17։00 село Норашен;

10։00-13։00 и 14:00-17:00 частично село Агарак;

10:00-15:00 село Гаргар;

11:00-14:00 частично улицы Аревелян, Еритасардакан, Чаренца, Баграмяна, Туманяна, Сундукяна, Гетапня, Дурян, Гукасяна, Мегапарт, Г. Нжде, Абовяна, Телмани, Сурб Ншан, Кентронакан, школа N2, поликлиника, комитет кадастра и военный комиссариат в городе Степанаван;

в Ширакской области:

11։00-16։00 кварталы ‘Ванки”, ‘Гомер” в городе Маралик Анийского региона;

11։00-17։00 села Геганист, Аревшат, Спандарян, Арич, Наапетаван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе;

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Тавшут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.