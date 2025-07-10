Четверг, 10 Июля 2025 17:29

АрмИнфо. Встреча в Абу-Даби лидеров Армении и Азербайджана не решает реальных препятствий на пути к урегулированию отношений. Об этом на своей странице в Facbeook написал политолог Сурен Суренянц.

По его словам, стороны продолжают ходить по тонкому льду, поддерживая диалог, но, не затрагивая существенные вопросы примирения, по крайней мере, свидетельством чему является текст совместного пресс-релиза. "Обсуждались "различные аспекты" урегулирования, был зафиксирован "прогресс в процессе демаркации", но на содержательном уровне были обойдены вопросы, которые могли бы привести к конфронтации или войне: разблокирование коммуникаций, агрессивные территориальные претензии Азербайджана, делимитация и демаркация границ.

Более того, параллельно со встречей Пашиняна и Алиева заместитель министра иностранных дел Армении сделал заявление, которое, по крайней мере, позволяет предположить, что опубликованное после встречи в Абу-Даби заявление представляет собой скорее общий дипломатический текст, который, возможно, затмевает истинное содержание беседы Пашиняна и Алиева. Если принципы будут соблюдены, Армения не против передачи Сюникской дороги на аутсорсинг", - заявил замминистра Мнацакан Сафарян, фактически подтвердив американскую версию обнародованного предложения. По сути, главный посыл встречи в Абу-Даби заключается в том, что война в настоящее время не возобновится, но и мира нет. А когда процесс ограничивается лишь намерением "продолжить", не решая проблемы, это не более чем попытка выиграть политическое время. Более того, Пашиняну и Алиеву это "время" нужно по совершенно разным причинам", - констатировал политолог.