Четверг, 10 Июля 2025 17:02

АрмИнфо. 10 июля председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян принял Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Как передает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Арменией и Ираном, расширение межпарламентских связей и региональные развития.

Собеседники подчеркнули важность обеспечения безопасности и шагов, направленных на мир и стабильность в регионе.