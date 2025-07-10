Четверг, 10 Июля 2025 16:57

АрмИнфо. Православная Церковь Сирии осуждает нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую Церковь. "Первопрестольный Святой Эчмиадзин имеет огромное духовное, историческое и национальное значение для армянского народа и всей семьи Восточных Православных Церквей", - заявил в социальной сети X Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II.

По его словам, любая попытка подорвать святость ААЦ, нарушить его внутреннее управление или преследовать его духовенство является серьёзным нарушением религиозной свободы и церковного единства.