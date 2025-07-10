Четверг, 10 Июля 2025 16:29

АрмИнфо. В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РА по факту подготовки терроризма и незаконного оборота огнестрельного оружия, в средствах массовой информации, а также отдельными лицами, имеет место попытка распространения дезинформации об изъятых при обысках предметах, утверждая, что обнаруженные предметы предназначены для иных целей и не представляют общественной опасности.

В связи с этим СК сообщает, что согласно результатам экспертизы, проведенной в рамках назначенной комплексной судебно­взрывотехнической, баллистической и судебно-химической экспертизы, изъятая в ходе проведенных сегодня обысков граната является боевой гранатой марки "Ф1", а два электродетонатора (детонатора) также являются боеприпасами. "Учитывая вышеизложенное, настоятельно призываем воздержаться от порочной практики распространения дезинформации по личным или иным мотивам, а также от распространения среди общественности заведомо ложной информации, не основанной на материалах уголовного дела. Следственный комитет продолжит последовательно реализовывать принципы законности и справедливости, эффективно реализуя задачи предварительного расследования, и обеспечит реализацию этих принципов, применяя предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом допустимые средства, гарантируя противодействие любым видам преступных посягательств противоправного характера в установленном законом порядке", - говорится в сообщении Следственного комитата РА.