Четверг, 10 Июля 2025 15:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана встретились в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), и обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.

Лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.

Примечательно, что замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян в беседе с Радио Свобода не исключил передачу управления дороги, через Сюник Армении зарубежной компании. Ранее в СМИ тиражировалась информация, что дорогу могут управлять представители американских ЧОП.