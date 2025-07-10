Четверг, 10 Июля 2025 15:41

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна и связанных с ним лиц.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, данный иск был принят к производству Антикоррупционным судом.

В рамках этого дела прокуратура требует взыскать 6 объектов недвижимости, 2 движимых имущества и доли в шести юридических лицах, а также около 2 млн драм в качестве остатка денежных средств незаконного происхождения.

Напомним, что 8 июля Артур Саркисян был лишен депутатской неприкосновенности. А 9 июля суд арестовал Артура Саркисяна сроком на 2 месяца. Ему инкриминируется попытка совершения террористических актов и силового захвата власти в составе группы лиц движения "Священная борьба" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.