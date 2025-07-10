Четверг, 10 Июля 2025 15:31

АрмИнфо. Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию и мирного договора, передает РИА Новости.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.