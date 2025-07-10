Четверг, 10 Июля 2025 14:35

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционных деятелей.

Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Армении, к такому выводу пришла Манасяна по итогам мониторинга социальных сетей и СМИ.

"Мониторинг выявил тревожную тенденцию, при которой правоохранителями вина подозреваемых формируется как установленный факт в условиях отсутствия судебного акта, что нарушает принцип презумпции невиновности", - говорится в ее заявлении.

В связи с этим Манасян напомнила, что деятельность правоохранительных органов должна осуществляться при строгом соблюдении принципов независимости, беспристрастности и объективности.

"Особенно опасно то, что публичные коммуникации ведут правоохранительные органы и их представители, которые по своей должности обязаны не просто обосновывать вину лиц, но и проводить независимое, объективное и беспристрастное расследование по делу. Более того, для формирования надлежащего общественного мнения о беспристрастности рассмотрения дела правоохранительные органы должны также обеспечивать адекватную общественную коммуникацию", - пояснила омбудсмен.

Кроме того, Манасян обратила внимание на то, что формулировки, касающиеся предполагаемого преступления и вины лица, не должны создавать предвзятое восприятие совершенного деяния как подтвержденного факта в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта.

В связи с вышеизложенным защитник прав человека подчеркнула, что тенденция к нарушению принципа презумпции невиновности может подорвать весь процесс правосудия и настоятельно призвала к неуклонному соблюдению этого принципа в ходе любого уголовного разбирательства, независимо от характера преступного деяния или поведения подозреваемого.

Напомним, что сегодня с раннего утра представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Примечательно, что к задержанным в нарушении их прав не были допущены адвокаты.