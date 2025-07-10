Четверг, 10 Июля 2025 13:25

АрмИнфо. Здание по адресу Налбандяна, 28 в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи. Правительство РА на заседании 10 июля одобрило поправки в законе "О программе приватизации объектов государственного имущества на 2017-2020 г.г."

Как отмечается в обосновании проекта решения, в целях эффективного управления государственным имуществом ранее решением кабмина было создано ОАО "Репаблик Плаза" со 100%-ым участием государства. Здание занимает площадь в 7809,9 кв.м., а занимаемый им земельный участок - 0,262 га. Создание Общества является первым этапом пилотной программы политики, принятой правительством РА по стратегии реформ в сфере управления государственным имуществом, а следующим этапом предусмотрено включение Общества в программу приватизации. Благодаря этому будет повышена привлекательность государственных активов за счет разработки предварительных бизнес-планов, созданием основ для развития рынка ценных бумаг за счет приватизации акций компаний через фондовую биржу.

Правительство РА своим решением закрепляет вышеуказанное здание в уставном капитале ОАО в качестве своего взноса. Основной целью представленного документа является поддержка инвестиционных программ, направленных на повышение привлекательности госимущества. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом. Общество может заниматься своей деятельностью только при наличии лицензии или специального разрешения. Принятие законопроекта обусловлено обеспечением требований Плана действий по реформированию системы управления государственным имуществом. Стратегия реформ в сфере управления государственным имуществом предусматривает применение нового инструментария в сфере организации и управления недвижимым имуществом и акциями, считающихся государственной собственностью, в частности, путем создания акционерных обществ на основе имущества, подлежащего отчуждению и имеющего инвестиционную привлекательность, применение новых подходов при продаже акций. В качестве применения нового набора инструментов предусматривается создание новых акционерных обществ со 100-процентным государственным участием путем инвестирования в один или в несколько объектов недвижимости с высокой добавленной стоимостью (не менее одного миллиарда драм).

Полномочные органы страны должны были осуществить работы по приему-передаче территорий, а договоры на территории, занятые на праве безвозмездного пользования, должны были быть расторгнуты. Вышеуказанные работы были полностью завершены в указанный срок - до 17 августа 2024 года. После завершения работ недвижимое имущество было зарегистрировано Комитетом кадастра Республики Армения на имя ОАО "Репаблик Плаза".

В рамках программы предусмотрено провести анализ ситуации, который должен послужить прочной основой для дальнейших шагов, включая концептуальное проектирование, разработку предложения по финансированию и сотрудничеству, проведение переговоров с потенциальными инвесторами, разработку и реализацию совместного инвестиционного проекта и т. д. В своей работе консультант может рассмотреть включение соседних зданий в проект для возможного партнерства или их приобретения. В любом случае, другие территории, которые в настоящее время не находятся под юрисдикцией компании, также рассматриваются в качестве вариантов, поэтому окончательное заключение должно включать не только возможность анализа и заключения объекта недвижимости по указанному адресу, но и возможность включения объектов недвижимости по близлежащим адресам с соответствующим анализом и обоснованием. Окончательный результат должен быть представлен донорам, инвесторам и общественности. Учитывая важность проекта, вышеуказанный анализ планируется провести специализированной организацией, имеющей достаточный профессиональный опыт в разработке бизнес-планов и бизнес- моделей.