Четверг, 10 Июля 2025 13:21

АрмИнфо. В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха. Правительство РА на заседании 10 июля одобрило к подписанию проект грантового соглашения между Арменией и Японией.

Как подчеркивается в обосновании проекта решения, в рамках гранта в планируется модернизировать 3 станции наблюдения сети мониторинга качества атмосферного воздуха, которые будут оснащены современным оборудованием японской марки Horiba для автоматического измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В обосновании отмечается, что улучшение качества воздуха - сложный процесс, требующий глубоких знаний как о загрязнении воздуха, так и о причинах изменения климата. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха важен для понимания и предотвращения загрязнения воздуха, оценки источников выбросов, охраны здоровья человека и природы, создания устойчивых городов, смягчения последствий изменения климата, адаптации к нему, а также борьбы с воздействием парниковых газов. В эпоху стремительного развития современных технологий системы мониторинга нуждаются в постоянной модернизации и внедрении инновационных подходов для соответствия как государственным, так и международным требованиям и обязательствам по подотчетности.

Министерство окружающей среды Республики Армения в лице ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" является единственной организацией, осуществляющей государственный мониторинг качества атмосферного воздуха. В настоящее время Центр jceotcndkztn yаблюдения за загрязнением атмосферного воздуха посредством гибридной наблюдательной сети. Она состоит из 16 основных стационарных и 229 мобильных (пассивных) пунктов наблюдения. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся в городах Ереван, Гюмри, Ванадзор, Алаверди, Раздан, Арарат, Чаренцаван, Капан, Каджаран и Цахкадзор, а также в Амберде (региональная станция оценки трансграничного загрязнения воздуха). В атмосферном воздухе наблюдаются среднесуточные концентрации таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, диоксид азота, приземный озон (только в Ереване) и пыль. Мониторинг состава атмосферных осадков также осуществляется в пунктах наблюдения Цахкадзор и Амберд.

В настоящее время система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Республике Армения не отвечает современным требованиям как по применяемым технологиям, так и по контролируемым параметрам. Для осуществления наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в Республике Армения с применением современных технологий и приведения их в соответствие с требованиями РА и международными стандартами необходимо дополнить систему мониторинга качества воздуха новейшими технологиями для исследования основных загрязнителей воздуха: диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, приземного озона, взвешенных частиц, что позволит получать информацию о загрязнении воздуха в режиме реального времени, оперативно выявлять и реагировать на опасные для здоровья человека ситуации, а также прогнозировать будущую картину загрязнения. В настоящее время Центр мониторинга качества атмосферного воздуха Министерства окружающей среды проводит модернизацию системы мониторинга качества атмосферного воздуха г. Еревана. Это является частью решения Правительства РА от 18 ноября 2021 года. В рамках модернизации в 2024 году за счет государственного финансирования были приобретены две референтные станции мониторинга за качеством воздуха, которые позволят проводить точные измерения основных загрязняющих веществ в воздухе.