Четверг, 10 Июля 2025 12:08

АрмИнфо. В рамках 22-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване отметят 100-летний юбилей великих мастеров армянского кино - режиссера кино и театра, сценариста, педагога Генриха Маляна и кинорежиссера, сценариста и писателя Агаси Айвазяна. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор и художественный руководитель "Золотого абрикоса" Карен Аветисян.

Он отметил, что в рамках подготовки к юбилею инициаторы искали символическую точку соприкосновения этих великих мастеров кино. И очевидно, что этой точкой стал фильм "Треугольник" (1967г.), где Малян выступил в качестве режиссера, а Айвазян - сценариста.

Напомнив, что основная часть съемок драмы велась за пределами Еревана (в Гюмри - ред.), глава кинофестиваля отметил, что все же одна локация была использована и в столице для съемок одного эпизода - это Красный мост (Кармир камурдж). Именно там пройдет специальный вечер по случаю 100-летия двух столпов армянского кино, где гостям представят музыкальный перформанс, вдохновленный фильмом "Треугольник".

Аветисян сообщил, что мост был отреставрирован (с 2023 по 2025гг.) при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана в рамках совместной инициативы. Отметим, что в этом году кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в Ереване с 13 по 20 июля. Площадками для кинопоказов станут кинотеатр <Москва> и Дом кино. В качестве почетных гостей были приглашены иранский режиссер, сценарист, фотограф Амир Надери, мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако, фестивальный деятель, одна из самых влиятельных личностей мирового кино Марко Мюллер, голливудский актер армянского происхождения Карен Карагулян и др. Кинофестиваль откроется 13 июля в Доме кино новым фильмом легендарного иранского режиссера Джафара Панахи <Простая случайность>, который удостоился <Золотой пальмовой ветви> на 78-м Каннском кинофестивале.

Закрытие ознаменуется показом картины сооснователя <Золотого абрикоса>, выдающегося армянского режиссера Арутюна Хачатряна <Последняя станция> (1994г.).