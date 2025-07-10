Четверг, 10 Июля 2025 11:55

АрмИнфо. Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис. Правительство РА на заседании 10 июля дало согласие на предоставление этих участков Фонду.

Представляя проект решения кабмина, министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян отметил, что Фонд планирует реализовать в городе Горис программу "Развитие общины Горис". В частности, согласно программе, предусмотрено создать в городе образовательный комплекс "COAF SMART" и сельскохозяйственный комплекс "COAF SMARTFARM". Органы местного самоуправления общины Горис планируют выделить на безвозмездной основе для реализации вышеуказанной программы земельные участки и строения общей площадью 57,76518 га (7 единиц), являющиеся собственностью общины, в том числе, и недостроенный стадион с металлическими, полуразрушенными строениями площадью 381,8 кв. м, подлежащими демонтажу.

Министр образования, науки и культуры РА Жанна Андреасян в этой связи отметила, что в данном случае речь идет о неформальном образовании детей. Представленная программа, как отметила министр, была разработана совместно с экспертами Европейского Союза, с которыми было совершено несколько поездок в Горис для определения места деятельности образовательного центра. Его создание позволит создать условия для вовлечения в образовательный процесс тысяч детей в возрасте от 3 лет и старше. Создание нового комплекса станет хорошим дополнением к уже имеющимся программам.