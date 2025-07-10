Четверг, 10 Июля 2025 11:26

АрмИнфо. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о противоречиях вокруг Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), держит связь с государствами-участниками ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш.

"БДИПЧ известно о противоречиях вокруг Армянской Апостольской Церкви. Мы поддерживаем контакты с государствами региона ОБСЕ, чтобы помочь им в выполнении обязательств по соблюдению свободы религии или убеждений и других фундаментальных прав и свобод, включая свободу выражения мнений, которые составляют основу всех демократических государств", - отметила представитель Бюро.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс. Сегодня армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.