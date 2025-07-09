Среда, 9 Июля 2025 20:19

АрмИнфо. Ереванский международный кинофестиваль <Золотой абрикос> вскоре станет частью аккредитованных фестивалей Международной ассоциации фестивалей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 9 июля, приуроченной старту 22-го кинофестиваля <Золотой абрикос>, его директор и художественный руководитель Карен Аветисян.

Он заметил, что среди тысячи существующих в мире различных фестивалей лишь более 40 входят в Международную ассоциацию фестивалей. <Это важный показатель. Для достижения подобного признания необходимо не только пройти длительный путь, но и соответствовать разным параметрам и критериям>, - сказал Аветисян, заметив, что в прошлом году фестиваль посетила с этой целью специальная экспертная группа, которая провела соответствующий аудит.

Решение о включении <Золотого абрикоса>, как в региональном, так и в международном плане на кинофестивальную карту будет принято, по его словам, либо в конце 2025 года, либо в начале 2026г.

<Одно дело, когда мы говорим комплементарно в свой адрес, другое - когда это международно подтверждается>, - заметил глава кинофестиваля.

В ходе пресс-конференции руководитель международного отдела кинофестиваля <Золотой абрикос> Варвара Оганесян сообщила, что кинофестиваль откроется 13 июля, в Доме кино новым фильмом легендарного иранского режиссера Джафара Панахи <Простая случайность>, который удостоился <Золотой пальмовой ветви> на 78-м Каннском кинофестивале. Примечательно, что в прошлом году Джафар Панахи был почетным гостем <Золотого абрикоса> и отметил здесь свой день рождения в ходе презентации книги российского кинокритика, журналиста Антона Долина <Акт неповиновения. Фильмы Джафара Панахи>.

А закроется фестиваль, как отметила Варвара Оганесян, показом картины сооснователя <Золотого абрикоса>, выдающегося армянского режиссера Арутюна Хачатряна <Последняя станция> (1994г.), который в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. По этому случаю во Франции в центре Помпиду состоится ретроспективный показ 10 фильмов Арутюна Хачатряна, а в Армении Министерство образования, науки, культуры и спорта планирует в этой связи реализовать ряд программ и мероприятий.

Помимо этого, в рамках 22-го кинофестиваля пройдет 3-дневная мастерская для кинематографистов, в частности, операторов, с участием выдающихся операторов разного поколения, школ и стилей - Фреда Келемена, Федона Папамайкла и Евгения Александрова. Уже выбраны армянские актеры, которые примут участие в этих мастер-классах. <Возможно они станут частью этой сети, и в будущем благодаря данной инициативе мы увидим их в разных международных проектах>, - отметил Карен Аветисян.

В общей сложности в ходе 22-го Золотого абрикоса ереванский зритель посмотрит свыше 100 фильмов из более чем 60 стран, в том числе дебютировавших на авторитетных международных кинофестивалях - Каннском, Берлинском, Локарно, Роттердамском, Венецианском и др.

Почетными гостями в этом году станут иранский режиссер, сценарист, фотограф Амир Надери, мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако, фестивальный деятель, одна из самых влиятельных личностей мирового кино Марко Мюллер, голливудский актер армянского происхождения Карен Карагулян и др.

В частности, в рамках <Золотого абрикоса> состоится встреча со звездами нашумевшего оскароносного фильма <Анора> - Кареном Карагуляном и Ваче Товмасяном. Режиссер картины Шон Бейкер присоединится к обсуждениям в формате видеоконференции.

Планируется также почтить память иранского режиссера Аббаса Киаростами (1940-2016), организовав выставку его фоторабот в Национальной галерее, которые он в свое время подарил <Золотому абрикосу>, отметить 100-летний юбилей выдающихся режиссера Генрика Маляна и сценариста Агаси Айвазяна. Также было отмечено, что в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос> состоится официальное открытие памятника великому французскому и армянскому шансонье, артисту, поэту и композитору Шарлю Азнавуру (18 июля, в 11:00, на одноименной площади в Ереване).

Отметим, что в этом году кинофестиваль пройдет в Ереване с 13 по 20 июля. Площадками для кинопоказов станут кинотеатр <Москва> и Дом кино. Поддержку в проведении кинофестиваля оказала мэрия Еревана, направив 74 млн. драмов.