Среда, 9 Июля 2025 19:37

АрмИнфо. Находящийся под арестом президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драмов.

Согласно иску, Самвел Карапетян просит суд обязать Романа Багдасаряна публично опровергнуть информацию, опубликованную на двух его страницах в Facebook 18 июня, которую бизнесмен считает откровенной клеветой. В тексте опровержения Багдасарян должен будет написать: "Публично заявляю, что данная информация является полностью клеветнической, ложной и необоснованной, за что приношу свои извинения".

Самвел Карапетян в своем иске подчеркнул, что в случае невозможности размещения текста опровержения в социальной сети, Роман Багдасарян обязан в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать опровержение в любой армянской печатной газете тиражом не менее 5000 экземпляров. При этом, он должен будет опубликовать тот же текст опровержения, который требуется разместить на странице социальной сети, принадлежащей Багдасаряну.