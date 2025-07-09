Среда, 9 Июля 2025 19:35

АрмИнфо. Решение суда первичной инстанции об аресте депутата Национального Собрания Артура Саркисяна будет обязательно обжаловано. Об этом журналистам заявил адвокат Смбат Минасян.

По его словам, суд ограничил свидания арестованного, разрешив лишь встречи с самыми близкими родственниками и адвокатами. Смбат Минасян заметил, что обычно на обжалование отводится 10 дней, но сторона защиты намерена это сделать в течение ближайших 2-3 дней. Адвокат заметил также, что в Апелляционный суд намерен представить заявление, касающееся статуса неприкосновенности Артура Саркисяна в виде "особой пересмотренной жалобы". Он выразил надежду, что в Апелляционном суде эта жалоба будет пересмотрена.

Напомним, что 9 июля суд арестовал Артура Саркисяна сроком на 2 месяца. Ему инкриминируется попытка совершения террористических актов и силового захвата власти в составе группы лиц во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.