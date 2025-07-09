Среда, 9 Июля 2025 18:58

АрмИнфо. Как и следовало ожидать, Ереванский суд арестовал депутата Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна сроком на 2 месяца.

Тем самым, суд удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры РА.

Следует отметить, что вчера НС 62 голосами "за" и 0 "против" (оппозиция в голосовании участия не принимала) дало согласие на осуществление публичного уголовного преследования в отношении Артура Саркисяна.

Напомним, что Артуру Саркисяну инкриминируется попытка совершения террористических актов и силового захвата власти в составе группы лиц во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.