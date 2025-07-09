Среда, 9 Июля 2025 18:34

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 9 июля прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с рабочим визитом.

Как передает пресс-служба правительства РА, в международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра РА встретил вице- премьер ОАЭ, министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Сегодня Никол Пашинян встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Отметим, что сегодня в столицу ОАЭ прибыл и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На 10 июля запланирована встреча лидеров двух государств.