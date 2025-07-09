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АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 9 июля прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с рабочим визитом.
Как передает пресс-служба правительства РА, в международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра РА встретил вице- премьер ОАЭ, министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
Сегодня Никол Пашинян встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Отметим, что сегодня в столицу ОАЭ прибыл и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На 10 июля запланирована встреча лидеров двух государств.
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|Глава МОНКС: развития арменоведения является одним из приоритетов правительства РА
|Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
|Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
|Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
|Премьер-министр РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
|МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору" быть не может
|Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
|Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
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|С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
|Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
|Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|Лидер партии "Процветающая Армения" был допрошен в Антикоррупционном комитете
|Оппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с ними
|Последователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
|Армения и Греция обсудили ситуацию на Южном Кавказе
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|В Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по Арцаху
|Адвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппарата
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачей
|Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе "ООН80"
|В суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА
|ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»
|Премьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с Алиевым
|Состоялось очередное заседание правления партии "Гражданский договор"
|Адвокаты: решение судьи по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурду
|Госдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализации
|Татоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытием
|Телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии
|Оппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованно
|В Армении разрешили возобновить деятельность ООО "Пицца Ташир" в Абовяне
|Премьер-министр РА направил поздравительное послание президенту Аргентины
|Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВД
|Оккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в Степанакерте
|ГК "Ташир": ситуация вокруг "ЭСА" имеет явную политическую подоплеку
|Политолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страха
|Первый омбудсмен Армении: Сегодняшняя армянская власть доказала равенство всех перед беззаконием
|В МВД Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой лесных пожаров
|В Вашингтоне надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
|Арам I призвал положить конец разрушительной атмосфере, созданной в Армении
|Посол Ирана прокомментировал антиармянский коммюнике, принятый ОЭС в оккупированном Степанакерте
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из Иордании
|Армения и Китай рассмотрели перспективы развития сотрудничества в правоохранительной сфере
|Артур Саркисян лишен депутатской неприкосновенности
|Политолог: Власть Пашиняна осознает невозможность противодействия одновременно двум недоговороспособным оппозиционным центрам
|Всемирный Совет Церквей выражает глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Армянской Апостольской церкви
|Замглавы МИД Армении учувствовал в спецсессии по пересмотру проекта поправок к Римскому статуту МУС о преступлении агрессии
|Омбудсмен Армении сигнализирует о нарушении права доступа адвокатов к своим клиентам в органе предварительного следствия
|Премьер-министр РА посетил филиал армянского благотворительного фонда "SOS Детские деревни"
|Армянский квартал Иерусалима один из самых часто атакуемых христианских объектов в Израиле - отчет
|Нарек Карапетян: власти хотят начать заранее спланированный процесс против ГК "Ташир"
|Армения официально присоединилась к государствам-участникам Программы ООН по борьбе с терроризмом
|Вице-спикер: власть должная реагировать на угрозы, иначе это приведет к хаосу
|Высший судебный совет вынес выговор судье Масису Мелконяну
|И.о. гендиректора ЭСА: на данный момент среди сотрудников компании нет задержанных
|Политик: Война в Армении. Иванишвили или Патаркацишвили?
|Адвокат: правоохранителям Армении отдан публичный приказ об атаке на ААЦ
|Швейцарские парламентарии представят в Вашингтоне мирную инициативу по возвращению в Арцах
|Читать больше
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