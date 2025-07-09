Среда, 9 Июля 2025 16:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Армавирской области:

10:00-11:00 частично город Эчмиадзин; село Атарбекян полностью;

11:00-15:00 село Аршалуйс полностью;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит полностью;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Аргаванд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично село Бюраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Армаш, Вардашат, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Айгестан, Каначут, Бердик; частично села Дехдзут, Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00- 14։30 частично село Аргаванд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-16։00 частично села Айгаван, Авшра, Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Хачик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-14։00 жилые дома 1-18, 26 в 6-ом квартале, мэрия, отделение МЧД Чаренцавана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично частные дома Джрвежа, частично село Джрвежа, ресторанные комплекы улицы Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:30-15:30 квартал “Гомадзор” полностью, телецентр “Севан”, кооператив “Марс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 129, 131, 139, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 153 на улице Наирян, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35 на улице Налбандяна, 4, 6, 8, 10 на улице Саят-Нова, население по адресу: улица Сюняц 13, “Телеком Армения”, “Айпост” (Севанское отделение), детский сад “Экиат” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Верин Геташен, Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:10-14:15 частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Верин Кармир Ахбюр; села Мовсес, Норашен;

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10:00-13:00 МЧС по адресу: Сурб Вардан 31 в городе Степанаван;

10:00-15:00 частично улицы Германакан, Исаакяна, Антараин, Нансена, Г. Нжде, Миллион, Сос Саргсян, М. Горького. Аветисян, Ноемберян, Микаелян, Комитаса, Хоренаци, Андраника, Спарапета, 409 Дивизии, Калашян, Сурб Ншан, Саят-Новы, Маяковского в городе Степанаван; частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

10։00-13։30 село Дзюнашох;

10:00-16:00 села Катнахбюр, Урасар, Арманис;

11:00-14:00 частично село Мецаван;

11:00-17:00 села Благодарное, Мегваовит, Норамут;

14:00-17:00 села Овнанадзор, Пагахбюр;

в Ширакской области:

11։00-17։00 село Мец Манташ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе; села Аревик, Айгабац в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Дзагедзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.