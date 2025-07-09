Среда, 9 Июля 2025 16:19

АрмИнфо. Завершилось заседание суда, на котором рассматривается вопрос о применении в отношении депутата Национального Собрания РА Артура Саркисяна меры пресечения в виде ареста.

В беседе с журналистами адвокат Смбат Минасян сообщил, что суд удалился в совещательную комнату, и, как ожидается, решение будет оглашено через 2-3 часа. Адвокат задался вопросом о том, почему вместо суда административного района Ачапняк дело было рассмотрено в суде административного района Аван. Этот вопрос, как подчеркнул адвокат, был поднят в ходе судебного разбирательства. Было даже внесено ходатайство о смене судьи, которое, впрочем, было отклонено. В обосновании суда указывалось, что все суды Еревана были вовлечены в рассмотрение подобных ходатайств. На самом заседании суда были рассмотрены вопросы, связанные с основаниями для задержания Артура Саркисяна и обоснованиями для его ареста. Обсуждения шли практически по тем же основаниям, по которым накануне выступила с ходатайством в Национальном Собрании РА генеральный прокурор Анна Вардапетян. Тем не менее, по мнению адвоката, планка доказательства вины депутата не преодолена. В своем выступлении на заседании суда Артур Саркисян вновь указал на политический характер процесса.

Следует отметить, что разбирательством дела Артура Саркисяна занимается судья Артак Карапетян, который уже проявился тем, что арестовал бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. В этой связи, адвокат заметил, что ранее работал с Карапетяном, который, по мнению стороны защиты, является беспристрастным. Отвечая на вопрос журналистов, является ли беспристрастным решение этого суда применительно к президенту Группы компаний "Ташир", Минасян заметил, что не знаком с материалами дела Самвела Карапетяна, и потому не может комментировать тот процесс.