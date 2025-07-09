Среда, 9 Июля 2025 16:10

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян и министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде в ходе телефонного разговора обсудили вопросы повестки международной и региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, министры также рассмотрели вопросы повестки двустороннего сотрудничества.

Обоюдно была подчеркнута важность укрепления стабильности и мира в регионе.