Среда, 9 Июля 2025 15:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посредством задержаний оппозиционных деятелей стремится продемонстрировать, что сохраняет контроль внутри страны и верен договоренностям, достигнутым с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. Об этом 9 июля в беседе с журналистами заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

При этом она заметила, что лишения депутатской неприкосновенности и аресты являются частью более широкой стратегии, а не просто давлением на оппозицию. По словам Варданян, эти действия обусловлены текущими геополитическими изменениями и соглашениями, к которым пришел Пашинян с Алиевым и Эрдоганом.

В этом ключе депутат обратила внимание, что активизация репрессий совпала с недавним визитом Пашиняна в Турцию и его встречей с Эрдоганом. "Не случайно, что 10 июля также запланирована встреча с Алиевым", - добавила она.

Варданян при этом заметила, что Алиев неоднократно выражал недовольство достигнутыми с Пашиняном соглашениями, подчеркивая необходимость согласия с ними не только премьера, но и всего армянского общества. "А чтобы показать это, нужно продемонстрировать, что в стране нет сопротивления", - пояснила депутат.

В связи с этим она считает, что главная цель происходящих событий заключается в аресте всех тех, кто способен обеспечить общественную мобилизацию. "В этом заключается вся суть кампании против Армянской апостольской церкви (ААЦ) и задержаний оппозиции. Мы обязаны находить логическое объяснение всем событиям, происходящим в стране, и если начнем их искать, то поймем, что они обусловлены договоренностями с Азербайджаном и Турцией", - уверена Варданян.

Депутат отметила, что в этих условиях следует признать, что страна находится в руках оголтелой власти, фактически действующей в условиях диктатуры, и никто по сути не защищен от нападков.

"Каждый из нас играет свою роль в этой борьбе. Для оппозиционных депутатов ситуация в парламенте (нападки со стороны правящей силы - ред.) также является неприятной, но они осознают свои обязанности, что является для них инструментом. И отказываться от этого инструмента, особенно в условиях неравенства сил, в пользу власти было бы нелогично", - подчеркнула Варданян.

Касаясь задержаний сторонников движения "Священной борьбы", она отметила, что это нужно воспринимать не просто как нападки на Армянскую Церковь, а как кампанию по уничтожению армянской идентичности и проект денационализации Армении. "Это также делается для того, чтобы нейтрализовать всех тех, кто может создать проблемы в процессе увеличения влияния Турции и Азербайджана в стране и объединить общество вокруг какой-то идеи. Также, как до Геноцида армян началось уничтожение армянской элиты для подавления сопротивления, сейчас наблюдается аналогичный метод - уничтожение на корню всех тех, кто может помешать осуществлению турко-азербайджанских программ", - заметила депутат.

Напомним, что 20 июня в Стамбуле прошла встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В СМИ распространялась информация, что по некоторым данным, Никол Пашинян обсуждал с Эрдоганом вопрос подписания мирного договора с Азербайджаном или другого аналогичного документа. Заметим, что именно после визита Пашиняна в Турцию, в стране начались задержания, в частности, 25 июня под стражу были заключены 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Задержания и аресты продолжаются.

Добавим, что 10 июля в Абу-Даби, в рамках мирного процесса между Ереваном и Баку, запланирована двухстороння встреча премьер-министра РА и президента Азербайджана.