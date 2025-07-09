Среда, 9 Июля 2025 15:27

АрмИнфо. Последователи Армянской Апостольской Церкви со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской Церкви.

В распространенном Советом заявлении, в частности, отмечается: "Мы, верные чада Армянской Апостольской Церкви, с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что в последнее время высокопоставленные представители правящей элиты и государственной системы Армении оказывают целенаправленное давление на священную миссию Армянской Церкви и её служителей, заливая общественное пространство ядовитым потоком. Понимая, что ААЦ на протяжении веков была нерушимой опорой самосохранения нации, неделимым хранителем армянского языка, имея историческую память от Аварайра до детских домов Геноцида, а также учитывая, что любые нападки на веру и церковную автономию является нападением на основы национальной идентичности, мы объявляем о создании Всеармянского совета защиты Армянской церкви".

Совет ставит перед собой цели по защите духовных, правовых и национальных ценностей Армянской Апостольской Святой Церкви от любых предвзятых или организованных пропагандистских кампаний. Совет намерен реагировать установленными фактами и достоверной информацией на ложные утверждения, распространяемые в публичной сфере, и предотвращать язык вражды, направленной против церкви, духовенства и верующих. Совет также намерен объединить верующих, интеллигенцию и правозащитные организации для создания партнерских площадок, где будут обсуждаться проблемы и формулироваться справедливые и законные решения. В задачу Совета будет входить обеспечение уважительного отношения к ААЦ со стороны государственных органов и должностных лиц. "Мы заявляем, что Совет является неполитической и беспартийной структурой: его деятельность инициируется исключительно преданностью вере, историческому призванию и демократическим ценностям, основанных на любви, национальном духе и законности. Совет представлен не только в Армении, но и в крупных армянских общинах диаспоры, в частности, в Париже, Буэнос-Айресе, Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос- Анджелесе. Столь широкое присутствие позволяет Совету внимательно прислушиваться к мнению общин и объединять их в едином голосе. Исходя из этого многостороннего присутствия, Совет призывает к немедленному прекращению всех нападок и дезинформационных кампаний, направленных против Армянской Церкви, и вместо этого объединить наши силы и сердца для совместного сохранения нашего духовного дома, ибо этим мы укрепляем солидарность армянского народа, а также честь и достоинство нашей государственности. Мы уверены, что мир Господень и светлая вера Святого Григория Просветителя будут сопровождать нас в этот трудный момент, направляя нас в солидарности, истине, взаимном уважении и единстве", - говорится в заявлении Всеармянского совета по сохранению Армянской Церкви.