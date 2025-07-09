Среда, 9 Июля 2025 15:17

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян на встрече с депутатом греческого парламента от правящей силы "Новая демократия", бывшим министром иностранных дел и национальной обороны Димитрисом Аврамопулосом рассказал о приоритетах внешней политики Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции, в ходе встречи Мкртчян коснулся программы армянского правительства "Перекрёсток мира", текущего состояния армяно-азербайджанских отношений и важности нормализации армяно-турецких отношений.

Аврамопулос подчеркнул приоритетность разрешения разногласий исключительно дипломатическим путём, приветствовал инициативу Армении по нормализации отношений с соседними странами. Он также коснулся необходимости дальнейшего развития и углубления отношений между Грецией и Арменией. В этом контексте обсуждались предстоящие инициативы по активизации парламентской дипломатии между двумя странами.