Среда, 9 Июля 2025 15:16

АрмИнфо. Москва рассматривает запрет на въезд в Армению российским гражданам как недружественный шаг. Об этом 9 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу дать оценку факту отказу во въезде экс-депутату Госдумы и сенатору Совета Федерации, председателю Союза ветеранов Афганистана Францу Клинцевичу.

По ее словам, тема стоп-листов затрагивается не только в двусторонних контактах с армянской стороной, но и в публичных комментариях.

"Тема стоп-листов комментируется нами достаточно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия. Неоднократно призывали армянских партнеров прекратить эту порочную практику", - отметила российский дипломат. Она добавила, что этот вопрос был на повестке переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с армянским коллегой во время визита в Ереван в конце мая текущего года.

"Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана", - сказала Захарова.

На уточнение, какие вопросы обсуждались на встрече замглавы МИД России Михаила Галузина с послом Армении в РФ Гургеном Арсеняном и какие визиты между сторонами планируются, учитывая содержание сообщения российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи, Захарова отметила, что диалог с учетом тесных связей между двумя странами и народами имеет разветвленный характер.

Она напомнила, что с начала года уже состоялось несколько контактов на высоком уровне между Ереваном и Москвой и добавила, что о всех предстоящих контактах сообщается после их согласования. "О контактах мы сообщаем, когда всё уже согласовано и есть понимания их обоюдного анонса. Как только сможем, обязательно своевременно вас информируем",

- заключила дипломат.