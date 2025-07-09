Среда, 9 Июля 2025 14:17

АрмИнфо. В Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе, направленной на организацию коллективного и гарантированного возвращения насильственно перемещенных армян Арцаха в свои дома.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в мероприятии приняли участие более 200 человек, включая сотрудников Конгресса, правозащитников, бывших дипломатов и экспертов. Среди выступавших были представители парламента Швейцарии Эрих Фонтобель и Лукас Рейман, президент Международной христианской организации солидарности Джон Эйбнер, а также бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Обсуждение открыл руководитель аппарата конгрессмена Криса Смита Марк Милош. Каждый из докладчиков затронул правовые, дипломатические и гуманитарные аспекты права на возвращение армян Арцаха в свои дома.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян, отметил, что настоящий, устойчивый и долгосрочный мир не может быть навязан Армении угрозой применения оружия в ущерб правам человека, международному праву и универсальных прав коренного армянского населения Арцаха. "Необходимо отвергнуть так называемые "мирные условия", которые сейчас навязываются Еревану как одностороннее подчинение геноцидному Азербайджану. Необходимо установить новый мир, основанный на безопасном возвращении армян Арцаха на родину", - отметил Амбарян.

Депутат парламента Швейцарии Эрих Фонтобель назвал истоки инициативы как личное обязательство, которое он взял на себя во время визита в Армению в 2024 году после встречи с перемещенными лицами из Арцаха. "Одна женщина показала мне видео своего бывшего дома, который теперь занят. Эта сцена разбила мне сердце. В тот момент я понял, что должен действовать. Я пообещал ей и другим беженцам, что помогу", - сказал депутат.

Фонтобель подчеркнул нейтральный и инклюзивный характер инициативы: "Швейцарская миротворческая инициатива позволяет Соединенным Штатам поддерживать мир, не подвергая себя прямому риску. Мы, швейцарцы, нейтральны и обладаем опытом и уверенностью в организации подобных платформ. Теперь нам нужна широкая международная поддержка, особенно со стороны Соединенных Штатов".

А швейцарский парламентарий Лукас Рейман подчеркнул, что действия Азербайджана являются грубым нарушением международного права. "Изгнание армян Арцаха является серьезным нарушением международного гуманитарного права. МИД Швейцарии четко заявляет на своем сайте, что нападения на гражданское население и незаконное перемещение населения являются военными преступлениями", - заметил он. Парламентарий также добавил, что ОБСЕ может сыграть важную роль, особенно учитывая, что в 2026 году Швейцария возглавит организацию.

"Соединённые Штаты могут способствовать активизации деятельности Минской группы, способствуя возвращению насильственно перемещённых лиц. Это основа устойчивого мира", - добавил он.

А президент Международной организации христианской солидарности Джон Эйбнер назвал этническую чистку кульминацией преднамеренной политики, направленной против населения Арцаха посредством голода и запугивания. "Азербайджан начал военное наступление, которое стало кульминацией девятимесячной блокады. Целью блокады было уморить население голодом. В результате произошла этнорелигиозная чистка армян-христиан Арцаха. Швейцарская мирная инициатива даёт Соединённым Штатам возможность выполнить свои предыдущие обещания и внести вклад в установление прочного мира. Это также возможность помочь остановить этнорелигиозную чистку одной из древнейших христианских общин в мире", - сказал он.

Делегация Фонтобелли, Реймана, Эйбнера и Осканяна прибыла в Вашингтон для серии встреч на высоком уровне с представителями Госдепартамента, Конгресса и правозащитных организаций, а также для участия в вышеупомянутом брифинге в Конгрессе.

Швейцарская мирная инициатива была официально принята парламентом Швейцарии в начале этого года. Она поручает Федеральному совету Швейцарии созвать в течение года международный мирный форум, направленный на содействие переговорам - под международным контролем или с участием глобально значимых субъектов - о безопасном и добровольном возвращении исторически проживающего армянского населения в Нагорный Карабах.

Для поддержки реализации этого мандата 26 мая 2025 года в Берне был сформирован межпартийный парламентский комитет в составе 19 швейцарских парламентариев. Этот комитет уполномочен продвигать необходимые международные механизмы для выполнения задач юридически обязательного решения швейцарского парламента. Заявление Великобритании дополняет растущий хор международных голосов, призывающих к прочным и инклюзивным решениям давнего кризиса в Нагорном Карабахе.