Среда, 9 Июля 2025 14:14

АрмИнфо. Изначально законные действия оппозиции подверглись секретной прослушке правоохранителями лишь потому, что в наши дни в Армении любой политический процесс подвергается непосредственному вмешательству со стороны государственного аппарата. Об этом 9 июля на пресс-конференции в Ереване заявил адвокат лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна Ованнес Худоян, касаясь задержаний в стране оппозиционных деятелей.

Он подчеркнул, что подобные незаконные действия и вмешательства наблюдались и во время выборов в 2021 году, и после в ходе других электоральных процессах. когда все оппозиционные деятели также прослушивались.

Адвокат обратил внимание на то, что в рамках текущего дела "о попытке свержения конституционного строя" в отношении сторонников движения, Служба национальной безопасности, имея якобы достаточные данные о подготовке преступления, представила отчет еще в марте. Однако, по словам Худояна, фактические действия имели место только в июле, что наводит на мысль о том, что они обусловлены не уголовно-процессуальными мерами, а стремлением вмешаться в политические процессы или генерировать их.

Худоян также обратил внимание на то, что опубликованы лишь вырванные из контекста фрагменты записей с "прослушки", имеющие якобы важное значение, при этом отсутствует остальная часть диалога, имеющая важное значение, поскольку позволяет составить представление о реальном содержании разговора.

В связи с этим адвокат задался вопросом, почему не публикуются полные записи и скрываются недостающие фрагменты, если они действительно не несут существенной информации.

"Из тех материалов, что предоставили нам, после их сравнения с опубликованными записями становится ясно, что там не только предложения, вырванные из контекста, но и собранные предложения из совершенно разных фрагментов, включая те, что были сделаны в разные

дни", - пояснил адвокат.

Он указал на необходимость публикации полных записей, чтобы обеспечить равноправные условия для всех сторон. По его мнению, это позволило бы обществу увидеть истинную картину происходящего и выявить манипуляции с информацией.

Худоян также отметил, что в записях обсуждается подготовка к уличной борьбе. При этом делается попытка представить данные действия движения как "терроризм", вместо того чтобы использовать более нейтральные термины, например, "повреждение имущества".

"Единственная цель этого - политический мотив. В наши дни это происходит настолько очевидно, что связи между различными элементами становятся явными", - заметил адвокат.

Правозащитник в этом ключе обратил внимание, что даже если Следственный комитет начал расследование и выявил какое-то преступление, такие действия не должны сопровождаться политическими заявлениями. В то же время Худоян подчеркнул, что значительная часть опубликованных записей не имеет отношения к правовым процессам и содержит политические импульсы, которые последовательно используются представителями различных политических сил.

"Это, извините меня за мои слова, но очень хорошо вскармливаемые политические тезисы, на основе которых в последние месяцы строится вся политическая деятельность", - подчеркнул правозащитник.

Адвокат пояснил, что его аргументы о том, что правоохранительные органы вовлечены в политические процессы, связаны с тем, что они активно пытаются опровергнуть все заявления, исходящие от защиты. Однако, с его слов, когда дезинформация распространяется со стороны властей, например, в Национальном собрании, правоохранители не озвучивают ни одной мысли, которая бы опровергала ее.

"Этим они питают ту агрессию, которая сегодня направлена против Армянской апостольской церкви (ААЦ) и против тех, кто встает на ее защиту или предпринимает активные действия в этом направлении", - уверен Худоян.

По словам адвоката, на самом деле ставится цель задержать всех, кто мог бы составить хоть какую-то угрозу власти. В этом контексте он заметил, что эти действия, скорее всего, будут продолжительными и направлены на уничтожение всех очагов противостояния.

В завершение адвокат отметил, что все высказанное им подтверждает наличие сговора между правоохранительными органами и властями с целью преследования оппозиционных деятелей. Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать более серьезных процессов, пояснив, что имеются разговоры о том, что в конце июля планируется подписание какого-то документа с Азербайджаном, и, вероятно, делается попытка ослабить все силы, включая общественные, которые могли бы этому противостоять.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.