Среда, 9 Июля 2025 14:05

АрмИнфо. В обращение Национального Собрания РА внесен проект поправок в Уголовном кодексе, касающийся воспрепятствования законной профессиональной деятельности медицинских работников. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель комиссии НС по вопросам здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам, с соответствующей законодательной инициативой выступил он сам в соавторстве с депутатами НС Асмик Акопян и Аренном Мкртчяном. "Учитывая недавние случаи нападения на медицинских работников и воспрепятствования их профессиональной деятельности, после продолжительных обсуждений мы представили проект поправок в Уголовный кодекс. Он предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинских работников и более строгую ответственность, если она сопровождается угрозой применения насилия. Ответственность за случаи насилия уже предусмотрена в Уголовном кодексе, и мы должны работать над совершенствованием его применения, а также должны измениться как общество, понять, что нельзя препятствовать, угрожать или применять насилие по отношению к медицинским работникам и к лицам, исполняющим свой профессиональный долг, например, к сотрудникам полиции или спасателям. Прежде всего, такое поведение недопустимо по отношению к кому бы то ни было, но всегда следует помнить, что из-за этого может пострадать тот, кому наши медицинские работники оказывают медицинскую помощь, и этот кто-то может быть нашим родственником", - написал Арсен Торосян.

Отметим, что согласно поправкам, воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника наказывается штрафом в размере до десятикратного размера оплаты труда, либо общественными работами на срок до ста часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до одного месяца. Деяние, совершенное с угрозой применения насилия в отношении медицинского работника, наказывается штрафом в размере до двадцатикратного размера оплаты труда, либо общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.