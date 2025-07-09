Среда, 9 Июля 2025 13:15

АрмИнфо. В Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретился с помощником Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Мохамедом Халедом Хиари.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, состоялся обмен мнениями о перспективах инициативы генерального секретаря ООН "ООН80".

Отметим, что инициатива "ООН-80", представленная в марте Генеральным секретарем Антониу Гутерришем, представляет собой системный процесс по оптимизации работы ООН, повышению ее влияния и укреплению ее роли в стремительно меняющемся мире.

На встрече были затронуты актуальные вопросы, затрагивающие международную и региональную безопасность. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Затронув ситуацию на Южном Кавказе, Абисогомонян представил собеседнику усилия Армении, направленные на продвижение мирной повестки в регионе, и скорейшего заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.