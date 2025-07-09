Среда, 9 Июля 2025 12:52

АрмИнфо. Председатель правительства России Михаил Мишустин в сопровождении глав иностранных делегаций посетил совместный стенд ТМХ и ПК «Транспортные системы» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025». Генеральный директор ТМХ, член бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа и генеральный директор ПК ТС Александр Дубровкин продемонстрировали высоким гостям первый в России пятисекционный низкопольный скоростной трамвай «Воевода».

Помимо главы российского правительства, с разработками холдинга познакомились заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев и член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.

Вниманию делегации был представлен первый российский скоростной пятисекционный низкопольный трамвай модели 71-952 «Воевода». Вагон длиной 37,5 метров, вмещающий до 400 пассажиров открывает для нашего региона сегмент легкого рельсового транспорта, сочетая вместительность метро, маневренность трамвая и интеллектуальные системы управления.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил «Воеводу» в своем выступлении на главной стратегической сессии международной промышленной выставки «Иннопром»: «Яркий пример здесь вместительный и комфортный для пассажиров пятисекционный трамвай..., который был создан одной из профильных компаний за собственные средства. Он украсил «Иннопром» своим присутствием. Площадки для его производства разместились в Твери, Санкт-Петербурге, Энгельсе. И скоро этот инновационный транспорт можно будет увидеть на улицах наших городов».

Проект стал символом технологического суверенитета и синергии двух лидеров российского машиностроения. За 2022–2024 годы ПК ТС вложила более 2,3 млрд рублей собственных инвестиций в развитие производственных мощностей и суверенизацию. Сегодня уровень локализации скоростного трамвая составляет 95%, включая полную локализацию ключевых компонентов — двигателей, редукторов, которые ранее закупались за рубежом.

Трамвай создан на Тверском механическом заводе электротранспорта, Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и Энгельсском заводе электрического транспорта. Все предприятия входят в состав ПК «Транспортные системы».

«Этот трамвай по многим параметрам уникален. Он открывает новый сегмент легкого рельсового транспорта в России. Первый российский скоростной пятисекционный трамвай — это принципиально новый уровень городского транспорта, сочетающий передовые технологии, максимальную вместимость и комфорт для пассажиров. Он подходит для крупных агломераций, городов-миллионников, маршрутов с высоким пассажиропотоком и для линий метротрама. Мы гордимся работой наших инженеров — это серьезный технологический прорыв. И нам приятно, что премьера проходит именно на ИННОПРОМе — главной промышленной выставке страны», — отметил генеральный директор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Идея создания пятисекционного трамвая появилась в ПК ТС еще в середине 2010-х годов. Сегодня, благодаря развитию технологий и партнерству с ТМХ, проект получил реальное воплощение. Серийный выпуск модели 71-952 планируется запустить в 2026 году.

Первый российский скоростной трамвай 71-952 — полностью низкопольный пятисекционный вагон с двусторонней компоновкой и двумя кабинами. Он вмещает до 400 пассажиров, из них 72 — на сидячих местах. При необходимости вагон может быть модифицирован в семисекционный с увеличением вместимости до 500 человек.

Пятисекционный скоростной трамвай обладает высокой маневренностью и адаптивностью. В модели используется четыре тележки, включая две поворотные. Такой подход впервые используется в российском легкорельсовом транспорте. Конструкция обеспечивает уверенное прохождение кривых малого радиуса — до 16 метров — и позволяет использовать вагон даже на линиях без разворотных колец.

Салон стал шире на 50 мм по сравнению с предыдущими моделями. В подвесной секции размещена большая накопительная площадка с четырьмя дверями, что ускоряет посадку и высадку. Всего в вагоне 14 дверей (10 двойных): по 7 с каждой стороны.

Интерьер первого российского скоростного трамвая выполнен из алюминия, что значительно снижает пожарную нагрузку и делает его не просто эстетичным, но и долговечным. Панорамное остекление, эргономичные сиденья, подогреваемые зоны у дверей, места для велосипедов, родителей с колясками и маломобильных пассажиров, кнопка вызова водителя, аппарели для заезда в салон, USB-розетки, мультимедийные комплексы и современная климатическая система — все это предусмотрено для комфорта пассажиров. Двусторонние информационные системы в оконных проемах показывают снаружи маршрут и следующую остановку, а внутри — сервисную и навигационную информацию.

За безопасность отвечает система активной помощи водителю на основе отечественных технологий искусственного интеллекта. Она анализирует дорожную ситуацию с помощью камер и датчиков, контролирует скорость, прогнозирует риски, предупреждает водителя и при необходимости автоматически активирует плавное торможение. Также предусмотрена система мониторинга внимания водителя — при его отвлечении вагон может быть остановлен автоматически.

Трамвай оснащен системой рекуперации энергии и гибкой системой накопителей. Базовый автономный ход составляет до 15 км при полной загрузке, работающем климатическом оборудовании и скорости до 25 км/ч. При установке энергоемких аккумуляторов автономность может быть увеличена до 100 км. Также модель адаптирована для работы на линиях с технологиями автоматики, принятыми в метрополитене (системы АРС-ЛРС).

Произошло обновление фронтальной маски вагона в соответствии с единой дизайн-концепцией Трансмашхолдинга «Бренд ДНК». Пластика приобрела современные и динамичные линии. Разделение на три основных объема подчеркивает современные обновление дизайна. Оптика приобрела узнаваемый характер и динамику ТМХ. Специально для «Иннопрома» разработана оригинальная ливрея, выполненная в фирменном стиле и холодных цветах ТМХ.

Впервые в практике российского трамваестроения производитель будет сертифицировать вагон как легкое рельсовое транспортное средство в соответствии с ГОСТ 34809-2021. Первая часть сертификационных испытания прошла в июне на Невском заводе электрического транспорта (входит в состав ПК «Транспортные системы»). Финальная часть испытаний пройдет в Санкт-Петербурге сразу после завершения выставки «ИННОПРОМ-2025».

Трамвай модели 71-952 — это готовое инфраструктурное решение для современных городов. Он закрывает потребность мегаполисов в высокоскоростном, вместительном и комфортном подвижном составе без многомиллиардных вложений в строительство альтернативных транспортных систем.

Справка:

ТМХ – технологический лидер, ведущий российский машиностроительный холдинг, обладающий собственными инновационными разработками. Ключевой поставщик отечественных решений в области рельсового транспорта. Более 10 лет назад компания взяла курс на импортозамещение и отказ от лицензионных проектов. Бизнес-стратегия ТМХ направлена на обеспечение технологического суверенитета и развитие новых компетенций внутри холдинга.

Производственная компания «Транспортные системы» (ПК ТС) – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. ПК «Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев одно- и двустороннего движения, длиной от 17 до 38 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Сегодня на территории Российской Федерации эффективно эксплуатируются более 1250 трамвайных вагонов и более 550 троллейбусов, произведенных компанией ПК «Транспортные системы». Производственные площадки ПК «Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.