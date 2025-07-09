Среда, 9 Июля 2025 12:47

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 9 июля отправляется с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Источник отмечает, что сегодня в Абу-Даби Никол Пашинян встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

10 июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Ереваном и Баку состоится двусторонняя встреча премьер-министра РА с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.