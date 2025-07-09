Среда, 9 Июля 2025 12:37

АрмИнфо. 8 июля состоялось заседание правления партии "Гражданский договор", которое провел председатель правления, премьер-министра РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению политической силы, на заседании обсуждалась работа, связанная с организацией очередного политического собрания партии, а также внешнеполитические и внутриполитические вопросы.