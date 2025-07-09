Среда, 9 Июля 2025 12:20

АрмИнфо. Существенные процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении в Апелляционном уголовном суде апелляции на явно незаконное содержание под стражей президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, были отмечены в ранее поданных заявлениях, и было четко указано, что от судьи с самым низким рейтингом не следует ожидать правосудия. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов бизнесмена, прокомментировавших решение судьи Апелляционного уголовного суда Армена Даниеляна, отклонившего апелляцию стороны защиты.

Адвокаты привели выдержку из судебного акта, присланного из Апелляционного уголовного суда. "Апелляционный суд считает, что поднятые вопросы гораздо глубже: которые в данном случае не могут быть рассмотрены с точки зрения обоснованного подозрения:". "Иными словами, по мнению суда, поскольку вопросы "глубоки", отсутствие обоснованного сомнения в совершении Самвелом Карапетяном инкриминируемого деяния не фиксируется, а судебный акт оставлен без изменений, без представления каких-либо существенных правовых аргументов. Именно в результате таких "правовых" решений профессиональное сообщество не ожидает справедливого судебного разбирательства от указанного судьи, поскольку это является очередным подстрекательством к правовому абсурду и очередным указанием на то, что данное дело является политическим преследованием. В данном деле вообще нет данных, относящихся к статье 422 Уголовного кодекса. Примечательно, что суд вообще не рассматривал эту статью в контексте решения Конституционного Суда и Кассационного суда, не затронул широко обсуждаемый вопрос о том, что выводы Генерального прокурора не могут быть рассмотрены в рамках обоснованного подозрения, тем более, что это заключение даже не было приобщено к материалам дела. Судья Армен Даниелян, без какого-либо правового анализа и аргументации, просто указав в судебном акте на "объективного наблюдателя", установил, что выводы суда первой инстанции якобы были законными. С юридической точки зрения, то, что судья, явно подлежащий отводу, ссылается на "объективного наблюдателя", является явным показателем отсутствия правосудия или издевательством над законом.

Примечательно, что часть судебного акта, вынесенного судьей первой инстанции о продлении срока содержания Самвела Карапетяна под стражей с 18 июня 2025 года, занимает всего две страницы, то есть требования к мотивировочной части судебного акта не были соблюдены. В то же время, поскольку профессиональному сообществу было ясно, какую цель преследовало ходатайство прокурора, оно также было отклонено. Далее будут представлены запланированные процессуальные действия, в том числе в отношении вышеупомянутого судьи", - говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, что 4 июля Апелляционный суд Армении оставил без изменений решение первой инстанции о мере пресечения в виде ареста в отношении главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, которого обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Причем, обвинения были предъявлены сразу после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви.