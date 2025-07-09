Среда, 9 Июля 2025 12:18

АрмИнфо. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что госсекретарь Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализации.

Так в ходе брифинга на уточнение, есть ли какое-либо активное участие США в армяно- азербайджанском переговорном процессе, идёт ли сейчас посреднический процесс под руководством США и почему госсекретарь считает, что там всё закончится хорошо, Брюс, в частности, сказала: "Что ж, это хороший вопрос, и мы вам его немного покажем, но, конечно, он сам упомянул об этом, и это было достаточно важно. Мы рады множеству договорённостей, соглашений о прекращении огня и изменений, в которых нам удалось принять участие. Госсекретарь отметил это не просто так, и когда у нас появятся более подробные сведения, я вам их сообщу".

Как ранее сообщало АрмИнфо, госсекретарь США Марко Рубио, на заседании кабинета президента Дональда Трампа, вероятность заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку назвал одним из достижений администрации Трампа за менее чем через 6 месяцев работы.

"Надеюсь, что довольно скоро будет заключено мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Весь Ближний Восток и его инфраструктура могут измениться из-за Сирии и Ливана. А ведь не прошло и шести месяцев", - сказал он, обращаясь к Трампу.