Вторник, 8 Июля 2025 17:44

АрмИнфо. Посол Ирана в Армении Мехди Собхани заявил, что отдельные положения принятого по итогам недавнего саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) коммюнике, в которых использованы надуманные формулировки, нарушающие территориальную целостность Армении, не соответствуют позиции Ирана.

"Как и в случае с заявлением Организации исламского сотрудничества, недавно опубликованным в Стамбуле, в котором мы также выразили свою позицию, - некоторые положения этого коммюнике, в том числе искусственные формулировки, содержащие территориальные претензии к Республике Армения, противоречат принципиальной позиции Ирана по отношению к дружественной и соседней Армении и не подлежат утверждению", - сказал дипломат в беседе с "Арменпресс".

Он добавил, что Иран, как и прежде, поддерживает процесс мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и придаёт важность подписанию мирного соглашения, условия которого подтверждены обеими сторонами.

"Относительно этого заявления мы официально выразили свои оговорки Организации экономического сотрудничества. Данное заявление всего лишь отражает мнение председательствующего на саммите (президента Азербайджана Ильхама Алиева -ред) и не обязательно представляет позицию всех стран-участниц", - добавил иранский дипломат.

Днями ранее Азербайджан провел очередной саммит ОЭС в оккупированном армянском Степанакерте. По его итогам был принят коммюнике, в котором в очередной раз выражаются беспочвенные притязания к Армении.