Вторник, 8 Июля 2025 17:36

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел и диаспоры Иордании Айманом Аль-Сафади.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, коснувшись запланированных контактов на высоком уровне.

Собеседники рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе посредством деловых связей, контактов между людьми и развития туризма.

Мирзоян и Аль-Сафади обменялись мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности и возникших гуманитарных проблемах, обсудив шаги, направленные на установление мира, вызовы на этом пути и усилия, предпринимаемые для их преодоления.

Они также обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества на многосторонних площадках.