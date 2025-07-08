Вторник, 8 Июля 2025 16:56

АрмИнфо. Глава МВД Армении Арпине Саркисян на встрече с послом Китая в стране Ли Синвэем отметила, что сотрудничество между Министерством внутренних дел Республики и Министерством общественной безопасности Китая приобретает новое качество и имеет потенциал для расширения.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, в частности, стороны рассмотрели возможности дальнейшего развития сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, безопасности дорожного движения, управления рисками стихийных бедствий и миграционной политики, а также подтвердили готовность продолжать и углублять взаимовыгодное сотрудничество на благо безопасности и благополучия двух народов.

Коснувшись инициатив, направленных на развитие региональных и глобальных связей, министр подчеркнула, что проекты "Один пояс, один путь" и "Перекресток мира" Армении создают благоприятные условия для стимулирования сотрудничества, основанного на взаимных интересах.

Посол Ли Синвэй высоко оценил работу МВД Армении, особенно в контексте обеспечения внутренней стабильности и эффективной миграционной политики.