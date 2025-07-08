Вторник, 8 Июля 2025 16:45

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения" Артур Саркисян лишен депутатской неприкосновенности.

По результатам тайного голосования, состоявшегося 8 июля, за лишение оппозиционера депутатской неприкосновенности высказались 62 парламентария из правящей фракции "Гражданский договор", оппозиция не принимала участия в голосовании.

Напомним, что Артуру Саркисяну инкриминируется попытка совершения террористических актов и силового захвата власти в составе группы лиц во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.