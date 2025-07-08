Вторник, 8 Июля 2025 15:47

АрмИнфо. Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей преподобный Джерри Пилл'й выразил глубокую озабоченность последними событиями в Армении с участием Армянской Апостольской Церкви, включая сообщения о действиях правоохранительных органов в Святом Эчмиадзине и задержании старшего духовенства.

"Армянская Апостольская Церковь занимает уникальное и почитаемое место в духовной, культурной и исторической жизни армянского народа. Сообщения о применении силы в священных местах и задержании священнослужителей вызывают серьезную обеспокоенность с точики защиты религиозной свободы, святости богослужения и автономии религиозных учреждений", - сказала Пиллэй

Он добавил, что Всемирный совет церквей также осознает влияние, которое может оказать публичная риторика в моменты региональной напряженности. "Язык, который может быть воспринят как враждебный или пренебрежительный по отношению к религиозным общинам, рискует углубить общественные разногласия в то время, когда единство и взаимопонимание наиболее необходимы", - добавил генсек организации.

Пиллэй призвала правительство Армении обеспечить защиту, достоинство и законные права всех религиозных лидеров и учреждений; воздержаться от действий или заявлений, которые могут быть истолкованы как направленные против религиозных организаций или разжигание общественного антагонизма; соблюдать принципы религиозной свободы, надлежащей правовой процедуры и мирного исповедания веры; и поощрять открытый и конструктивный диалог между государственными учреждениями и религиозными общинами.

"Всемирный совет церквей солидарен с Армянской апостольской церковью, чье историческое свидетельство и непреходящая роль уже давно способствуют духовной жизни и устойчивости армянской нации и всемирного христианского братства. На этом важном этапе мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно, чутко и с общей приверженностью ценностям, которые поддерживают достоинство, диалог и мирное сосуществование", - добавил он.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс. Сегодня армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.