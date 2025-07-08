Вторник, 8 Июля 2025 15:40

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на специальной сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда по пересмотру проекта поправок о преступлении агрессии в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своей речи Абисогомонян подчеркнул последовательную поддержку Арменией международных правовых механизмов, направленных на предотвращение грубых нарушений международного права и обеспечение подотчетности. В этом контексте была подчеркнута необходимость мощных механизмов раннего предупреждения, действий и обязанности по защите.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что специальная сессия и предшествующий ей процесс консультаций представляют собой хорошую возможность для обсуждения достигнутых результатов и предпринимаемых шагов, направленных на предотвращение незаконного применения силы в рамках мандата Международного уголовного суда.

Армянский дипломат подтвердил приверженность Армении продолжению диалога, направленного на содействие взаимопонимания, укрепление правовой базы и обеспечение дальнейшего прогресса, основанного на международном праве и широкой поддержке международного сообщества.

Абисогомонян добавил, что любой процесс развития юрисдикции и деятельности МУС должен руководствоваться основополагающими принципами Римского статута и совместными обязательствами по предотвращению наиболее серьезных преступлений, вызывающих обеспокоенность международного сообщества.