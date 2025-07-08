Вторник, 8 Июля 2025 15:17

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 8 июля посетил Котайкский филиал армянского благотворительного фонда "SOS Детские деревни". В сопровождении министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна и руководителей фонда премьер-министр осмотрел центр, принял детей, находящихся под опекой организации, пообщался с ними и сотрудниками, сообщила пресс-служба правительства РА.

Сотрудники фонда представили премьер- министру подробную информацию о деятельности фонда, предоставляемых услугах, а также о проделанной работе.

В настоящее время Котайкский филиал фонда обеспечивает уход за 70 детьми в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимися без попечения родителей, 34 из которых - мальчики, 36 - девочки. В возрастной группе 4-5 лет находится под опекой 1 ребенок, в возрастной группе 6-9 лет - 9 детей, в возрастной группе 10-11 лет - 9 детей, в возрастной группе 12-16 лет - 35 детей, в возрастной группе 17-18 лет

- 16 детей. Дети посещают дошкольные образовательные учреждения, начальные школы, средние школы, старшие школы и средние профессиональные учебные заведения.

В соответствии с решением правительства от 8 мая 2025 года о заключении грантового соглашения с Армянским благотворительным фондом "SOS Детские деревни" и о ликвидации государственной некоммерческой организации "Гаварский детский дом", с 26 мая текущего года уход и воспитание детей, находящихся на попечении ГНКО "Гаварский детский дом", организованы в Котайкском филиале Фонда "SOS Детские деревни".

Было отмечено, что уход, приближенный к семейной среде, организован в 10 отдельных, соответствующим образом обустроенных домах, где проживают максимум 8 детей. Уходом за детьми занимаются специально обученные специалисты. Перед перерегистрацией детей был подписан меморандум о взаимопонимании сроком на 5 лет и фонду был выделен именной грант, принимая во внимание его уникальный 35- летний опыт предоставления ухода в дружественной семье среде в Республике Армения, а также 76 лет деятельности в около 130 странах мира. С организацией был подписан грантовый договор на сумму 251 млн 458 тыс. драм для организации ухода за бенефициарами в период с 26.05.2025 по

31.12.2025.

Инициатива обусловлена политикой Правительства Республики Армения по реализации права усыновленного ребенка на проживание в семье, реформами, реализуемыми в сфере защиты детей, предотвращением попадания детей в учреждения круглосуточного ухода, расширением услуг альтернативного ухода.