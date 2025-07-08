Вторник, 8 Июля 2025 15:14

АрмИнфо. С апреля по июнь 2025 года зафиксировано 50 случаев нападений и актов ненависти в отношении христиан в Израиле, в том числе и на армянский квартал в Старом городе. Об этом свидетельствует квартальный отчёт Центра данных по вопросам свободы вероисповедания (Religious Freedom Data Center, RFDC).

"Вызывает обеспокоенность, что 64% всех инцидентов пришлись на Старый город в Иерусалиме. Самым часто атакуемым христианским объектом стал армянский квартал, вблизи Армянского патриархата Иерусалима, на который пришлись половина из вышеуказанных атак",- говорится в отчете.

Согласно его данным ещё 25% инцидентов были зафиксированы в районе Яффских ворот и на улице Давида, 13% - на Виа Долороза, а остальные - на улицах Хабад и ХаАшурим. Таже отмечается, что вне стен Старого города нападения чаще всего происходили на горе Сион - 22%, в Западном Иерусалиме - 10%, в Гефсимании и ее окрестностях.

В отчете также констатируется, что с начала года лишь 22 дела таких дела были переданы в полицию, при этом лишь два случая дошли до суда. Шесть дел закрыли без объяснений, ещё 14 остаются без прогресса. На слушаниях в Кнессете в мае полицейские признали, что в среднем по таким инцидентам выносится лишь от одного до трёх обвинительных приговоров в год.

Напомним, что армянская община Иерусалима неоднократно сигнализировала о нападках со стороны израильских переселенцев.

Центр RFDC был основан в 2023 году израильской исследовательницей и активисткой Исской Харани в ответ на рост антихристианских нападений в Иерусалиме. Организация занимается мониторингом, публикацией данных и поддержкой пострадавших священнослужителей и мирян.